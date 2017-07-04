04 июля 2017, 19:05Криминал

Для пензячки романтическое свидание закончилось криминалом

Сначала щедро угощал напитками и дарил цветы, а затем ограбил. Новое знакомство для 40-летней жительницы Пензы получило далеко не романтическое продолжение. Мужчина затеял ссору, сорвал с дамы цепочку с золотым кулоном и скрылся.

Подозреваемого в грабеже полицейские задержали по горячим следам.

«На месте преступления сотрудники полиции задержали ранее судимого уроженца Республики Узбекистан 1988 года рождения», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по городу Пензе Инна Демкина.

По факту грабежа отделом дознания управления МВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.

Криминал
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