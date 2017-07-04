Для пензячки романтическое свидание закончилось криминалом

04 июля 2017, 19:05Криминал

Сначала щедро угощал напитками и дарил цветы, а затем ограбил. Новое знакомство для 40-летней жительницы Пензы получило далеко не романтическое продолжение. Мужчина затеял ссору, сорвал с дамы цепочку с золотым кулоном и скрылся.