Для пензячки романтическое свидание закончилось криминалом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 июля 2017, 19:05Криминал
Сначала щедро угощал напитками и дарил цветы, а затем ограбил. Новое знакомство для 40-летней жительницы Пензы получило далеко не романтическое продолжение. Мужчина затеял ссору, сорвал с дамы цепочку с золотым кулоном и скрылся.
Подозреваемого в грабеже полицейские задержали по горячим следам.
«На месте преступления сотрудники полиции задержали ранее судимого уроженца Республики Узбекистан 1988 года рождения», - сообщила дознаватель отдела дознания УМВД России по городу Пензе Инна Демкина.
По факту грабежа отделом дознания управления МВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до четырех лет.
04 июля 2017, 20:01В Пензе стартовала IT-лаборатория
04 июля 2017, 19:59В Пензе выпустили литературный сборник, посвященный Лермонтову
04 июля 2017, 19:52Спортблок: прыжки в воду, футбол, триатлон
04 июля 2017, 19:47На Золотаревском городище надеются раскопать казну древнего государства
04 июля 2017, 19:41Дорога в селе Мордовская Норка станет выше на полметра
04 июля 2017, 19:34В Пензе установили первый лежачий светофор
04 июля 2017, 19:30В Кузнецке приступили к обустройству нового сквера
04 июля 2017, 19:25Два пензенских лагеря подверглись неожиданной проверке