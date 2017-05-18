Для Пензы закупят автобусы, работающие на газе

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18 мая 2017, 17:57Общество
В администрации Пензы 18 мая прошло совещание относительно закупки нового вида автобусов, для которых в качестве топлива используется природный газ.
На мероприятии оговаривались условия и возможные сроки поставки, а также преимущества автобуса, пишет ИА «Пенза-Пресс».
ЛиАЗ 5292 относится к городскому виду транспорта и эксплуатируется в мегаполисах с большим пассажирским потоком. Общая вместимость - 112 человек.
«Технические характеристики обновленного ЛиАЗа 5292 улучшены за счет использования газового двигателя серии Cummins CG-250 30 с мощностью 234 л.с. при 2200 об/мин. Газ в данном случае менее затратен по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, газовые силовые агрегаты экологически чище аналогов, работающих на нефтепродуктах», - сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.
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