18 мая 2017, 17:57Общество Для Пензы закупят автобусы, работающие на газе В администрации Пензы 18 мая прошло совещание относительно закупки нового вида автобусов, для которых в качестве топлива используется природный газ.

На мероприятии оговаривались условия и возможные сроки поставки, а также преимущества автобуса, пишет ИА «Пенза-Пресс».

ЛиАЗ 5292 относится к городскому виду транспорта и эксплуатируется в мегаполисах с большим пассажирским потоком. Общая вместимость - 112 человек.

«Технические характеристики обновленного ЛиАЗа 5292 улучшены за счет использования газового двигателя серии Cummins CG-250 30 с мощностью 234 л.с. при 2200 об/мин. Газ в данном случае менее затратен по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, газовые силовые агрегаты экологически чище аналогов, работающих на нефтепродуктах», - сообщает пресс-служба министерства промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Общество

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Источник фотографии: http://prom.pnzreg.ru/news/2017/05/18/15531024