Для пензенских выпускников прозвенел Последний звонок

В Пензенской области почти для 6000 одиннадцатиклассников прозвенел Последний звонок. И хотя поколения меняются, традиции в этот день, спустя десятилетия, остаются те же: школьный вальс, напутствия от учителей, слезы и, конечно, звенящий колокольчик в руках первоклассницы.

На последнюю в своей жизни школьную линейку 11-классники образовательного учреждения №32 выходили аккуратно ведя за руку первоклассников. Хотя поколения меняются, традиции первых звонков ни одно десятилетие - те же. Выпускникам от этого, конечно, не проще: для них это первое и единственное прощание со школой. Впрочем, то, что со своими одноклассниками, учителями и школой они могут больше не увидеться, ребята пока осознают не до конца. На глазах у девушек в белоснежных фартуках - слезы. Уходя в большое плавание, они рассчитывают сохранить хотя бы самую крепкую школьную дружбу.

«Мы всегда сидели за одной партой, друг у друга списывали, обе - отличницы. Да, теперь придется расставаться, не знаем, как будем обходиться», - рассказали выпускницы школы №32 Пензы Алина Велинчик и Мария Андреева.

Последний звонок, как ни странно, - это расставание и для самой школы, а вернее для тех, кто в ней остается. Учитель химии и классный руководитель Наиля Степахина выпускает первый в своей жизни 11 класс. Истину о том, что каждый помнит своего первого учителя, она переиначивает по-своему: каждый педагог всегда помнит своих первых учеников.

«Взяла их в пятом классе, маленькие были, мне самой было страшно. Довела их до 11-го, взрослые теперь», - сказала она.

В группе поддержки выпускников - родители. Среди них - много тех, кто в свое время тоже оканчивал школу №32.

«Это мое родное учебное заведение, а сегодня прозвучал Последний звонок для моего второго сына. Наверное, это самый романтичный период в жизни, они прощаются со школой и вступают во взрослую жизнь», - рассказала председатель родительского комитета школы №32 Пензы, общественный деятель Елена Мещерякова.

У теперь уже бывших учеников гимназии №44 тоже не будет ни домашнего задания, ни привычного места за партой. Но до следующего большого этапа в жизни еще есть совсем немного времени. Пока 11-классники и их родители могут вспомнить все, что за это время было с ними в школе от первого до последнего звонка.

«На самом деле не очень понятно, что сегодня последний день. Приходишь в школу и ощущение, что будет еще один год. Кажется, что я в десятом классе», - призналась выпускница гимназии №44 Анна Береговая.

«Учитывая, что мы провели здесь столько лет, немного грустно уходить. Все-таки школьные друзья, учителя стали для нас родными. Мне больше всего запомнился самый первый учебный день, испытывал очень специфические эмоции», - рассказал выпускник гимназии №44 Илья Федоров.

Особое место в этом без преуменьшения ритуале прощания со школой - связь поколений. Первоклассники читали напутствия, как правило, в стихах, вручали выпускникам, которые уходят из школы навсегда, маленькие колокольчики на память об этом дне. Свои школьные годы в гимназии №44 тоже вспоминают родители выпускников и пытаются примириться с мыслью, что их дети повзрослели.

«Если честно, сердце сжалось. Только отводил ребенка в первый класс, а сейчас уже Последний звонок. Время быстро летит. Конечно, для родителей это огромные переживания, а для детишек не знаю, но, судя по себе, тоже волнуются», - сказал отец выпускницы гимназии №44 Дмитрий Акимов.

Навсегда свои школы покинули почти 6000 одиннадцатиклассников и 11 тысяч девятиклассников. Впереди у них - период сдачи государственных экзаменов. Однако сегодняшние школьники признаются, что сейчас страх будущих испытаний перекрывают эмоции последнего учебного дня.

Окончательно со школой 11-классники простятся 21 июня - на этот день во всех пензенских образовательных учреждениях назначены выпускные. Но школьный звонок для них больше не прозвучит.