Для пензенских ветеранов устроили концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ

В пензенском кинотеатре «Октябрь» для представителей ветеранского движения устроили праздничный концерт, приуроченный к 100-летию Комсомола. В качестве зрителей пригласили и молодое поколение.

На концерт пригласили студентов нескольких учебных заведений Пензы. Многие из них в лучшем случае только слышали аббревиатуру ВЛКСМ. Однако расшифровать ее сейчас сможет далеко не каждый. Кроме представителей старших поколений. Приглашением на концерт они воспользовались как поводом пообщаться. Кто-то даже принес с собой старые фотографии, чтобы вспомнить былое. Частичкой своей светлой ностальгии поделилась и Лидия Иосифовна Марьина.

«Мы были строго воспитаны, принимали участие в жизни школы, помогали. Жили мирно и дружно, а сейчас все иначе», - сказала она.

Несколько вокальных партий под аккомпанемент квартета «Старгород» спела певица Екатерина Бородина. Также для своих слушателей ансамбль исполнил чисто музыкальные произведения.

Празднование 100-летия Комсомола продолжается. Также - впереди и тематические концерты от пензенских творческих коллективов (0+).