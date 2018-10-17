Для пензенских ветеранов устроили концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ

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17 октября 2018, 19:23Культура
В пензенском кинотеатре «Октябрь» для представителей ветеранского движения устроили праздничный концерт, приуроченный к 100-летию Комсомола. В качестве зрителей пригласили и молодое поколение.
На концерт пригласили студентов нескольких учебных заведений Пензы. Многие из них в лучшем случае только слышали аббревиатуру ВЛКСМ. Однако расшифровать ее сейчас сможет далеко не каждый. Кроме представителей старших поколений. Приглашением на концерт они воспользовались как поводом пообщаться. Кто-то даже принес с собой старые фотографии, чтобы вспомнить былое. Частичкой своей светлой ностальгии поделилась и Лидия Иосифовна Марьина.
«Мы были строго воспитаны, принимали участие в жизни школы, помогали. Жили мирно и дружно, а сейчас все иначе», - сказала она.
Несколько вокальных партий под аккомпанемент квартета «Старгород» спела певица Екатерина Бородина. Также для своих слушателей ансамбль исполнил чисто музыкальные произведения.
Празднование 100-летия Комсомола продолжается. Также - впереди и тематические концерты от пензенских творческих коллективов (0+).
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