05 октября 2017, 19:30Общество Для пензенских учителей выступили музыканты продюсерской группы Г. Лепса В четверг, 5 октября, свой профессиональный праздник отмечают работники сферы образования. В этот день учителя принимают поздравления от учеников, выпускников и их родителей. По традиции, для пензенских преподавателей устроили праздничный концерт.

В киноконцертном зале «Пенза» - аншлаг. На праздник в честь Дня учителя собрались преподаватели, педагоги дополнительного образования и воспитатели дошкольных учреждений со всей области. Ирина Антонова - учитель русского языка и литературы средней школы села Засечное Пензенского района. В профессии - 20 лет. Рассказывает, что стать учителем мечтала со школьной скамьи.

«Я благодарна судьбе, что она мне в детстве дала прекрасных педагогов, «горящих» своей работой», - поделилась она.

Работников сферы образования поздравили первые лица области. Иван Белозерцев отметил значимый вклад учителей в развитие страны.

«Труд учителя нелегок, но очень благодарен и ответственен. В ваших руках - будущее России и Пензенской области», - отметил губернатор Пензенской области.

На праздничном вечере лучшие учителя из Пензы и области получили из рук Ивана Белозерцева ведомственные награды, благодарности и благодарственные письма губернатора Пензенской области.

На концерте в честь Дня учителя творческие номера представили коллективы региона. Сюрпризом торжественного вечера стало выступление музыкантов продюсерской группы Григория Лепса.

Общество

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