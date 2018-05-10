Для пензенских судей купят новые авто

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10 мая 2018, 15:04Общество
На сайте госзакупок размещен заказ на покупку трех авто за три миллиона рублей для нужд районных судов Пензенской области.
В документах закупки отмечается, что авто должны быть новыми (2018 года выпуска), без пробега, «иностранной марки отечественной сборки». Число мест – не менее пяти, рабочий объем двигателя – не менее 1600 куб. см, мощность – не менее 125 лошадиных сил, коробка передач – механическая пятиступенчатая.
В автомобиле необходимы кондиционер, подогрев передних сидений, элекроподъемники, центральный замок, аудиосистема. Обязательны антиблокировочная система тормозов, электронная система курсовой устойчивости, система помощи при трогании на подъеме.
Максимальная цена контракта – три миллиона рублей.
Напомним, ранее проходил аукцион на поставку одежды из шерсти для судей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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