Для пензенских студентов работает гуманитарный склад

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08 октября 2017, 13:45Общество
Пензенские студенты, которые находятся в трудной жизненной ситуации, могут получить адресную помощь. Для них на базе одного из учебных учреждений города открыли гуманитарный склад.
Печенье, чай, паштеты, а также канцтовары - все это теперь могут получить студенты, остро нуждающиеся в помощи. На базе колледжа управления и промышленных технологий несколько недель назад открыли гуманитарный склад, куда приносят продовольствие и предметы первой необходимости.
«В гуманитарный склад обращаются ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации: у кого-то семейные обстоятельства, у кого-то элементарно не хватает денег на какие-то продукты», - сообщила руководитель агентства студенческих коммуникаций «Кампус» Пензы Кристина Антошкина.
Гуманитарную, юридическую и психологическую помощь в центре готовы оказать студентам высших и средне-специальных учебных учреждений. Каждое обращение волонтеры проекта тщательно проверяют. По словам организаторов, случайные люди в список нуждающихся точно не попадут.
«Студент - у него есть проблема, он обращается ко мне. Дальше я начинаю работать с социальными службами учебного учреждения, в котором он учится. Если социальные службы говорят «да», этот студент нуждается в помощи, то мы оказываем ее», - рассказал региональный представитель фонда помощи студентам «Студфонд» Дмитрий Волков.
За несколько недель работы гуманитарного склада к волонтерам обратились больше 20 человек. Сейчас организаторы проекта готовятся открыть новую точку помощи. Она появится на базе одного из высших учебных учреждений города. Волонтеры проекта напоминают, поделиться продуктами, одеждой и канцтоварами с нуждающимися может любой житель области.
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