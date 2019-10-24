Для пензенских студентов провели театральный квест

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24 октября 2019, 15:53Культура
В рамках первого окружного фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов «Театральное Приволжье» (6+), инициированного полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым, в Пензе прошел уникальный театральный квест для студентов.
Участниками игры стали ученики факультетов, не связанных с театральным искусством. Ребята, разделившись на команды, прошли четыре станции: «Актерское мастерство», «Сценическая речь», «Хореографическое искусство» и «Фольклорный театр».
«Многим молодым людям нужен какой-то толчок, который отправит их на сцену. Потому что у многих где-то глубоко внутри скрыты таланты и у них нет повода попытаться себя раскрыть. Здесь участвуют 120 студентов и, наверняка, большинство из них никогда в качестве актера себя не пробовали», - рассказал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
В завершение квеста, все участники вместе с почетными гостями переместились в актовый зал. Там зрителям представили интерактивный концерт «По обе стороны кулис».
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