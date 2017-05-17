Для пензенских школьников с ограниченными возможностями провели урок профориентации

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17 мая 2017, 11:37Образование
В Центре занятости населения города Пензы 16 мая прошло групповое занятие по профориентации для учащихся ГКОУ ПО Пензенской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам.
«Специалист профессионального обучения и профориентации Центра занятости населения Пензы Ольга Сафронова рассказала учащимся 8-9 классов, имеющим ограничения по состоянию здоровья, об ошибках при выборе профессии, учебных заведениях, ситуации на рынке труда и перспективах видов профессиональной деятельности», - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
Школьники получили индивидуальную консультацию с использованием психологического тестирования на определение профессиональных склонностей.
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