17 мая 2017, 11:37Образование

Для пензенских школьников с ограниченными возможностями провели урок профориентации

В Центре занятости населения города Пензы 16 мая прошло групповое занятие по профориентации для учащихся ГКОУ ПО Пензенской школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам.

«Специалист профессионального обучения и профориентации Центра занятости населения Пензы Ольга Сафронова рассказала учащимся 8-9 классов, имеющим ограничения по состоянию здоровья, об ошибках при выборе профессии, учебных заведениях, ситуации на рынке труда и перспективах видов профессиональной деятельности», - сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Школьники получили индивидуальную консультацию с использованием психологического тестирования на определение профессиональных склонностей.

Образование
просмотров 65
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ