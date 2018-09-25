25 сентября 2018, 14:36Общество

Для пензенских школьников проведут уроки здорового сердца

29 сентября Пензенская область примет участие во Всемирном дне сердца.

Для учащихся школ города будут проведены «Уроки здорового сердца», во время которых они смогут подробно узнать, каково строение этого органа, маршруте крови в организме, изучат симптомы инсульта - ведь вовремя оказанная помощь может спасти жизнь, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Также горожане смогут принять участие в просветительской акции, которая пройдет в торговом центре «Коллаж».

Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/109663/

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