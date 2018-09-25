Для пензенских школьников проведут уроки здорового сердца

Для учащихся школ города будут проведены «Уроки здорового сердца», во время которых они смогут подробно узнать, каково строение этого органа, маршруте крови в организме, изучат симптомы инсульта - ведь вовремя оказанная помощь может спасти жизнь, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Также горожане смогут принять участие в просветительской акции, которая пройдет в торговом центре «Коллаж».

Возрастные ограничения – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».