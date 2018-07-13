Для пензенских школьников пройдет «День Без опасности»

17 июля в пензенских образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях пройдет единый «День Без опасности» (0+).

В рамках мероприятия детям расскажут о безопасном поведении в природной и социальной среде, в том числе – на дорогах и водоемах. Ребята примут участие в акциях, конкурсах, играх, тренингах, пропагандирующих безопасность, обучающих мастер-классах по оказанию первой доврачебной помощи.

«В период летних каникул увеличивается вероятность несчастных случаев. Задача взрослых – сделать это время максимально разнообразным, интересным, полезным и, главное, безопасным. Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, необходимо регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения в различных ситуациях», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».