Для пензенских школьников пройдет «День Без опасности»

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13 июля 2018, 13:33Образование
17 июля в пензенских образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях пройдет единый «День Без опасности» (0+).
В рамках мероприятия детям расскажут о безопасном поведении в природной и социальной среде, в том числе – на дорогах и водоемах. Ребята примут участие в акциях, конкурсах, играх, тренингах, пропагандирующих безопасность, обучающих мастер-классах по оказанию первой доврачебной помощи.
«В период летних каникул увеличивается вероятность несчастных случаев. Задача взрослых – сделать это время максимально разнообразным, интересным, полезным и, главное, безопасным. Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, необходимо регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения в различных ситуациях», - сообщили в пресс-центре облправительства.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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