07 сентября 2018, 20:30Образование

Для пензенских школьников организовали квест на знание ПДД

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами детско-юношеского центра «Спутник» организовали для пензенских школьников необычную квест-игру на знание основ Правил дорожного движения.

Школьникам предстояло пройти несколько этапов, демонстрируя знание дорожных знаков, навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшему при ДТП и мастерство управления велосипедом.

«Ребята приняли участие в мастер-классах по изготовлению светоотражателей, ознакомились с оснащением патрульной машины, в которой каждый попробовал себя в роли настоящего инспектора. Родителей сотрудники научили устанавливать автомобильное детское кресло», - рассказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.

Образование
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