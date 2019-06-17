Для пензенских школьников на базе ПГУ начались практические занятия

Школьники смогут окунуться в мир будущей профессии. Для них в Пензенском государственном университете организованы практические занятия (12+). Для ребят предусмотрено несколько разных направлений. Заниматься с ними будут почти месяц.

Как работать в реанимации, как оказать первую помощь, как сделать искусственное дыхание - все это школьникам рассказывают и показывают в симуляционном центре ПГУ. Там могут попрактиковаться будущие врачи.

«Ребята отрабатывают навыки реанимационных мероприятий, как ухаживать за пациентами, как делать простейшие инъекции внутримышечные и подкожные», - сказала заместитель декана лечебного факультета по учебной работе Лариса Бурмистрова.



Профессиональные занятия для школьников проходят в ПГУ уже шестой год подряд. Каждый июнь более 1000 ребят погружаются в выбранную профессию. В университете для них действует несколько разных направлений.

«Профили: химико-биологический, физико-математический, технический, медицинское направление очень хорошо развито. Ребята были уже и в симуляционном центре стоматологии, и побывали на опытах химических в педагогическом институте», - рассказала начальник отдела профориентационной работы ПГУ Елена Фирсова.

По каждому профилю преподаватели разрабатывают свою программу. Она включает как теорию, так и практику.

Попасть на такие занятия могут ученики 6-10 классов. Каждая школа рекомендует вузу своих лучших учеников. Кроме профессиональных занятий, ребят ждут тренинги (12+) по самоопределению и личностному росту, чтобы каждый смог удостовериться в правильности своего выбора.