Для пензенских работодателей проведут семинар по легализации занятости

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17 июля 2018, 10:02Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил организовать для работодателей семинар по легализации занятости.
С начала 2018 года в регионе легализована занятость 14 тысяч работников. В настоящее время в рейтинге снижения количества рабочих-"призраков" Пензенской область занимает второе место в Приволжском федеральном округе и пятое – в Российской Федерации, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Иван Белозерцев считает, что достигнутых результатов недостаточно.
«Эта тема, которая требует постоянного внимания. Я требую, чтобы руководители министерств и ведомств ежемесячно докладывали зампредам, а те – председателю правительства области о мерах, направленных на легализацию теневой занятости и повышение заработной платы», - подчеркнул губернатор.
Глава региона отметил, что на части предприятий заработная плата не дотягивает до среднеобластных значений.
«Часто говорят, что проблема - с кадрами, что люди увольняются. Кадры будут оставаться на предприятии, если там будет достойная зарплата», - сказал Иван Белозерцев.
Он поручил подготовить большой семинар для работодателей, пригласив туда общественные организации и уполномоченного по правам человека.
Итогом встречи должна стать выработка предложений по защите трудовых прав граждан, которые смогут стать основой для внесения изменений в законодательство.
«Бизнесмены, которые привыкли обходить трудовое законодательство, должны понять, что у них появятся проблемы. Нужно ужесточать ответственность за нарушение прав сотрудников – возможно, повышать штрафные санкции», - подытожил губернатор.
Планируется, что семинар, посвященный защите трудовых прав граждан, состоится в Пензенской области в сентябре-октябре 2018 года.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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