Для пензенских работников бюджетной сферы создадут региональный стандарт жилья

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23 сентября 2019, 14:36Бизнесновости
23 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил членам правительства, руководителям министерств и ведомств внести предложения о разработке региональный стандарт жилья для работников бюджетной сферы.
«В Нижнеломовском районе я посетил строящийся многоквартирный дом, часть жилья в котором будет выделена работникам бюджетной сферы – врачам, учителям, а часть смогут приобрести все желающие. Это хороший проект. Его нужно проанализировать и разработать региональный стандарт по возведению домов для данных категорий граждан. Прошу председателя правительства области, министерство строительства и дорожного хозяйства вместе с юридической службой, с департаментом госимущества внести предложения», - сообщил глава региона.
Он также напомнил о том, что при строительстве социального жилья необходимо соблюдать стандарты качества.
«Для выпускников детдомов, переселенцев из аварийного жилья мы не должны строить блочные непонятные домики на легком фундаменте. Должны быть теплые, качественные дома. Рентабельность там есть. Подрядчикам нельзя экономить, а главам администраций недопустимо закрывать глаза на недостатки», - подчеркнул Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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