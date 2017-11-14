14 ноября 2017, 19:47Общество Для пензенских предприятий проведут смотр-конкурс новогоднего оформления Фасады пензенских магазинов и предприятий потребительского рынка украсят новогодними декорациями к 1 декабря. А уже 10 декабря всю иллюминацию подключат.

На работу в таком графике пензенских предпринимателей нацелили на рабочем совещании в городской администрации. Чиновники сообщили, что при украшении городских улиц к празднику будут придерживаться концепции, разработанной в 2016 году.

«Когда мы оценивали предприятия на уровень оформленности, получали много положительных отзывов. Просим в 2017 году попытаться рассмотреть возможность украсить фасады с использованием городской символики», - предложил начальник отдела городского дизайна и среды администрации Пензы Сергей Петров.

«Прежде всего, мы просим обратить внимание тех предприятий, которые находятся на красных магистральных линиях с тем, чтобы это была единая цветовая композиция», - сказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.



В 2017 году для предприятий города проведут смотр-конкурс. Комиссия будет оценивать праздничное оформление фасадов, помещений и прилегающих территорий, а также световое решение и оригинальность.

Общество

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