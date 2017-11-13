Для пензенских подростков пройдет конференция по экологии

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13 ноября 2017, 13:35Общество
В Пензе в рамках регионального экологического движения юных исследователей окружающей среды «Юность. Экология. Будущее» (6+) 16 ноября пройдет областная научно-практическая конференция юных исследователей окружающей среды.
Кроме того, в городе состоятся областной юниорский лесной конкурс «Подрост» (6+) и региональный конкурс научно-исследовательских и прикладных проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных ресурсов-2017 (6+).
Участниками могут стать учащиеся образовательных организаций от 10 до 18 лет, которые выполнили исследовательскую работу по изучению экосостояния окружающей среды и стали победителями и призерами муниципальных этапов конференций, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Конференция (6+) пройдет в Пензенском государственном аграрном университете по адресу: город Пенза, поселок Ахуны, улица Ботаническая, 30. Начало – в 10 часов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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