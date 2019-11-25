Для пензенских мам устроили мастер-классы по косметологии и ЗОЖ

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25 ноября 2019, 13:36Общество
На пензенском роллердроме состоялся семейный праздник, посвященный Всероссийскому Дню матери, - Mams Stop Stress.
Организатором торжества выступил клуб счастливых мам «Здравствуй, любимая!». На мероприятии пензенцы смогли посетить лабораторию настольных игр, поучаствовать в интерактивной программе, сделать запоминающиеся кадры в фотозоне «Поляна веселого чтения», посмотреть театральный экспромт по книге Дж. Дональдсон «Верхом на помеле» (0+) и смастерить букет для мамы.
Также для посетителей была организована большая выставка современной литературы для семейного чтения — около 80 изданий.
В рамках торжества выступили детские коллективы, были проведены мастер-классы, викторины и конкурсы, работали анимированные интерактивные площадки. Для мам были подготовлены презентации специалистов по здоровому образу жизни, косметологии, психологии.
С приветственным словом выступили депутат Пензенской городской Думы Людмила Коломыцева Людмила, начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина и другие почетные гости.
Клуб счастливых мам — организация, деятельность которой направлена на работу с женщинами, родившими или готовящимися к рождению ребенка, по трем основным направлениям: здоровье и здоровый образ жизни, информирование и консультирование специалистов, отдых и путешествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Текст подготовила Светлана Хромова
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