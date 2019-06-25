Для пензенских казначеев купят настольные наборы по 6 тыс руб

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25 июня 2019, 16:38Бизнесновости
Для управления федерального казначейства по Пензенской области купят настольные наборы руководителей общей стоимостью 29 тысяч рублей.
Согласно данным портала госзакупок, на эту сумму планируется приобрести пять наборов из дерева, которые должны включать в себя не менее восьми предметов, в частности - двухъярусный лоток для бумаг, подставки для ручек, карандашей, визиток, ручку, коврик для стола. Стоимость каждого набора - 5 876,83 руб.
Источник финансирования – федеральный бюджет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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