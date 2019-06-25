Для пензенских казначеев купят настольные наборы по 6 тыс руб

Согласно данным портала госзакупок, на эту сумму планируется приобрести пять наборов из дерева, которые должны включать в себя не менее восьми предметов, в частности - двухъярусный лоток для бумаг, подставки для ручек, карандашей, визиток, ручку, коврик для стола. Стоимость каждого набора - 5 876,83 руб.

Источник финансирования – федеральный бюджет, пишет ИА «Пенза-Пресс».