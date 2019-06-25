25 июня 2019, 16:38Бизнесновости

Для пензенских казначеев купят настольные наборы по 6 тыс руб

Для управления федерального казначейства по Пензенской области купят настольные наборы руководителей общей стоимостью 29 тысяч рублей.

Согласно данным портала госзакупок, на эту сумму планируется приобрести пять наборов из дерева, которые должны включать в себя не менее восьми предметов, в частности - двухъярусный лоток для бумаг, подставки для ручек, карандашей, визиток, ручку, коврик для стола. Стоимость каждого набора - 5 876,83 руб.

Источник финансирования – федеральный бюджет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Бизнесновости
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