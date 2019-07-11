Для пензенских инвалидов провели мастер-класс по настольным играм

В отделении учебного сопровождаемого пребывания пензенского областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов состоялся мастер-класс по спортивным настольным играм.

Молодые люди познакомились с правилами адаптивных видов спорта – спортивных настольных игр «джакколо», «шаффлборд», «корн холл», «кульбутто» и «новус».

Как сообщили в пресс-центре областного правительства, настольные игры закупили в июле 2019 года для реабилитации подопечных центра. Занятия по спортивным настольным играм будут включены в программу физической и социокультурной реабилитации молодых инвалидов, которую реализуют в отделении сопровождаемого проживания.

Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».