Для пензенских фермеров могут изменить цены за электричество

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23 июля 2019, 17:39Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 23 июля посетил производственные площадки крестьянско-фермерского хозяйства «Грибаков».
Представители предприятия рассказали Ивану Белозерцеву, что в их теплицах часто отключают свет, и тарифы на электроэнергию – слишком высокие.
«Мы разберемся по тарифу и по подаче электроэнергии - она должна быть бесперебойной, а цены для наших сельхозпроизводителей – разумными», - ответил глава региона.
В пресс-центре регионального правительства сообщили, что в настоящее время в четырех теплицах на гидропонике выращиваются 25 видов салатов и зелени. Весь процесс производства механизирован и компьютеризирован. Отмечается, что технология исключает использование ядохимикатов. Срок от посадки до прилавка - 30 дней.
«Хозяйство на своем примере демонстрирует одно из перспективных направлений тепличного бизнеса. Стабильно высокий спрос на зелень позволяет получать доход круглый год. Руководство отслеживает изменения в отрасли, следит за агротехническими разработками, расширяет рынки сбыта. Подобный опыт деятельности заслуживает уважения и должен использоваться инициативными гражданами в других районах Пензенской области», - подчеркнул спикер регионального ЗакСобра Валерий Лидин.
В предприятии появятся две новые теплицы. К их строительству уже приступили. Кроме того, в ближайшее время руководители хозяйства планируют создать еще 10-12 дополнительных рабочих мест.
Губернатор поручил зампреду областного правительства - министру сельского хозяйства Андрею Бурлакову рассмотреть меры поддержки этого предприятия.
«Продукция качественная и востребованная у людей. Такие производства нужно стимулировать», - подытожил губернатор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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