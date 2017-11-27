27 ноября 2017, 19:09Образование Для пензенских дизайнеров и архитекторов провели мастер-классы Смелые и современные идеи для преображения своего города. В Пензенской области стартовал новый образовательный проект «Вдохновение» (12+), информационным спонсором которого стала телерадиокомпания «Экспресс». Проект подразумевает мастер-классы для молодых и начинающих пензенских архитекторов и дизайнеров от ведущих специалистов с мировым именем. Первый семинар провела известный архитектор в России и за рубежом Александра Федорова.

Рискуют, воплощают порой нереальные идеи, создают что-то совершенно новое и уникальное. Именно так работают настоящие архитекторы-профессионалы. Об этом пензенским молодым специалистам рассказывала Александра Федорова. Уже более 10 лет она - руководитель собственного архитектурного бюро в Москве. Ее проекты - торговые центры, офисы, жилые дома - реализованы не только по всей России, но и в США, Саудовской Аравии, в Западной Европе. Главным секретом успеха людей своей профессии считает не только талант, но и умение общаться с каждым клиентом, слышать его, понимать и – превращать свои идеи в его желания.

«Есть много психологических приемов, к каждому человеку есть свой подход. Мой метод - это метод дружбы, то есть у меня не авторитарный принцип работы, я всегда стараюсь быть гибкой, но при этом очень уверенно продавливать свою идею», - рассказала Александра Федорова.

Секреты работы с заказчиком; проекты, которые уже удалось реализовать и которые только предстоит; места, где архитектор может найти вдохновение. Обо всем этом рассказывали на мастер-классах, причем совершенно бесплатно. В Пензе такой благотворительный образовательный проект стартовал впервые. Это идея пензенского дизайнера и архитектора Олеси Кудряшовой.

«Благодаря таким стимулирующим мастер-классам мы должны получить очень эффектный результат и Пенза станет центром культурного развития творческих способностей людей. Моя основная цель - поднять рейтинг Пензы в глазах России. Как говорят, плох тот солдат, кто не хочет быть генералом - вот у нас такие мега планы», - поделилась она.



Такие мастер-классы будут проходить раз в два месяца. Следующий запланирован на конец февраля. В Пензу должны приехать руководители одной из самых известных в стране - студии дизайна «Геометрикс» - Элен и Майкл Мирошкины. Кроме того, «Вдохновение» коснется и самых начинающих творцов: в обширной программе проекта занятия с детьми и подростками, которые занимаются живописью, моделированием, и которые будут украшать город и область в ближайшем будущем.

Образование

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