01 июня 2017, 18:12Общество Для пензенских детей состоялся благотворительный праздник В День защиты детей благотворительный праздник устроили для особенных ребятишек. Первый день лета ребята вместе с родителями провели на свежем воздухе: играли, пели, танцевали и знакомились с животными. Разумеется, без подарков никто не остался.

Особый праздник для особенных детей организовали в живописном месте. 1 июня здесь не умолкала веселая музыка, под которую аниматоры развлекали ребятишек. Ну а после гостей туристического экокомплекса ждали интересные знакомства. На территории - огромное количество декоративных птиц и животных. Есть даже контактная зона.



«В контактном зоопарке - первый раз, у него восторг. Визжит, пищит и танцует! Очень понравилось нам кормить капустой. На природе хорошо», - поделилась впечатлениями жительница г. Пензы Ирина Алексеева.



Пообщавшись с пернатыми и усатыми, каждый ребенок спешил прокатиться на красавивой арабской лошадке и забавном ослике.



«Так здорово видеть на лицах детей искренние улыбки, они сегодня счастливы. Погода нам тоже улыбается. Это наше первое мероприятие, и я уверена, что оно не последнее», - сказала PR-менеджер экокомплекса «Казеевка» Мария Шевченко.

После чаепития со сладким угощением гостей ждал приятный сюрприз. Благодаря поддержке друзей и партнеров экокомплекса подарки получили не только ребята, присутствовавшие на празднике, но и те, кто живет в кичкилейском социальном приюте.

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