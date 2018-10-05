Для пензенских детей хотят создать видеоуроки о половой неприкосновенности

Половая неприкосновенность детей стала темой для обсуждения на заседании Общественного совета при пензенском Следственном Управлении Следственного Комитета России. Как защитить несовершеннолетних от сексуальной угрозы и психологического давления со стороны взрослых, говорили на базе и при содействии госуниверситета.

Встретиться за круглым столом общественников заставило происшествие, которое случилось в регионе в конце лета. По подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего был задержан тренер секции плавания. Сейчас следствие на финальной стадии. В его рамках, помимо обстоятельств, выясняются причины случившегося, а именно, куда смотрела администрация спортивного учреждения.

«Бесконтрольность приводит к безнаказанности. Люди проводят мероприятия с детьми в пьяном состоянии и не принимаются никакие меры. Все выясняется уже в процессе расследования», - отметил первый заместитель руководителя СУ СКР по Пензенской области Рустам Тугушев.

Участники встречи сошлись на том, что необходимы дополнительные меры в работе по выявлению среди должностных лиц тех, кто склонен к совершению насилия над личностью ребенка. В свою очередь, уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова подчеркнула, что такие деликатные темы, как половое созревание с детьми лучше обсуждать не столько психологам, сколько родителям.

«С каждым ребенком способен поговорить кто-то из родителей и убедить их в том, что все, что касается тела не должно быть доступно для каких либо посторонних людей», - рассказала Елена Столярова.

Исходя из того, что потенциальную опасность для подростков несет в себе активное пользование интернетом, представитель университета предложил работать по принципу «клин – клином», то есть завести просветительский видео-блог на одном из популярных хостингов.

«Я не думаю, что от этого возможно как-то уйти, поэтому нужно подготовить качественный контент для Сети», - предложил советник ректора ПГУ по молодежной политике Игорь Лебедев.

По итогам заседания члены Общественного Совета выработают список конкретных предложений и направят его в органы исполнительной власти для проработки и реализации.