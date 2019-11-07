Для пензенцев в субботу организуют прием эндокринологов

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07 ноября 2019, 15:06Общество
9 ноября в нескольких поликлиниках Пензы состоится дополнительный прием врачей-эндокринологов.
Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, пациентов примут в следующих медучреждениях:
- поликлиника №1, ул. Набережная реки Мойки, 51;
- поликлиника №3, ул. Светлая, 1;
- поликлиника №4, ул. Парковая, 3;
- поликлиника №6, ул. Гагарина, 24;
- поликлиника №9, ул. Баумана, 65;
- поликлиника №14, ул. Стасова, 7.
К врачам-эндокринологам можно записаться только через портал госуслуг или сайт Пенза-Доктор, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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