Для пензенцев в субботу организуют прием эндокринологов

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, пациентов примут в следующих медучреждениях:

- поликлиника №1, ул. Набережная реки Мойки, 51;

- поликлиника №3, ул. Светлая, 1;

- поликлиника №4, ул. Парковая, 3;

- поликлиника №6, ул. Гагарина, 24;

- поликлиника №9, ул. Баумана, 65;

- поликлиника №14, ул. Стасова, 7.

К врачам-эндокринологам можно записаться только через портал госуслуг или сайт Пенза-Доктор, пишет ИА «Пенза-Пресс».