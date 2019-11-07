07 ноября 2019, 15:06Общество

Для пензенцев в субботу организуют прием эндокринологов

9 ноября в нескольких поликлиниках Пензы состоится дополнительный прием врачей-эндокринологов.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, пациентов примут в следующих медучреждениях:

- поликлиника №1, ул. Набережная реки Мойки, 51;

- поликлиника №3, ул. Светлая, 1;

- поликлиника №4, ул. Парковая, 3;

- поликлиника №6, ул. Гагарина, 24;

- поликлиника №9, ул. Баумана, 65;

- поликлиника №14, ул. Стасова, 7.

К врачам-эндокринологам можно записаться только через портал госуслуг или сайт Пенза-Доктор, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87-%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84-%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-1228627/

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