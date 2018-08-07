Для пензенцев в «Ночь кино» бесплатно покажут три фильма

Мероприятие начнется в 16.00 в фойе библиотеки с мультсеанса для самых маленьких, сообщили в пресс-центре облправительства.

Путем зрительского голосования определили три фильма, которые покажут бесплатно по всей стране, в том числе – и Пензе.

Основной показ пройдет в большом зале библиотеки. Так, в 17.00 покажут фильм «Последний богатырь» (12+), в 19.30 - «Рубеж» (12+), в 21.30 - «Танки» (12+).

Забронировать бесплатные билеты можно на сайте пензенской областной библиотеки им. Лермонтова.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».