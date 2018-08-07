Для пензенцев в «Ночь кино» бесплатно покажут три фильма

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07 августа 2018, 17:59Культура
25 августа в пензенской областной библиотеке имени Лермонтова пройдет акция «Ночь кино – 2018» (12+).
Мероприятие начнется в 16.00 в фойе библиотеки с мультсеанса для самых маленьких, сообщили в пресс-центре облправительства.
Путем зрительского голосования определили три фильма, которые покажут бесплатно по всей стране, в том числе – и Пензе.
Основной показ пройдет в большом зале библиотеки. Так, в 17.00 покажут фильм «Последний богатырь» (12+), в 19.30 - «Рубеж» (12+), в 21.30 - «Танки» (12+).
Забронировать бесплатные билеты можно на сайте пензенской областной библиотеки им. Лермонтова.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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