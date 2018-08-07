07 августа 2018, 17:59Культура

Для пензенцев в «Ночь кино» бесплатно покажут три фильма

25 августа в пензенской областной библиотеке имени Лермонтова пройдет акция «Ночь кино – 2018» (12+).

Мероприятие начнется в 16.00 в фойе библиотеки с мультсеанса для самых маленьких, сообщили в пресс-центре облправительства.

Путем зрительского голосования определили три фильма, которые покажут бесплатно по всей стране, в том числе – и Пензе.

Основной показ пройдет в большом зале библиотеки. Так, в 17.00 покажут фильм «Последний богатырь» (12+), в 19.30 - «Рубеж» (12+), в 21.30 - «Танки» (12+).

Забронировать бесплатные билеты можно на сайте пензенской областной библиотеки им. Лермонтова.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Культура
просмотров 122
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE-64074/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ