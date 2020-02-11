Для пензенцев в феврале пустят дополнительные поезда

11 февраля 2020, 13:02Общество
Жители Пензенской области в праздничные дни февраля смогут отправиться в поездку на 70 дополнительных поездах.
«Пиковой» датой выезда пассажиров станет 21 февраля, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на понедельник, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
Дополнительные поезда будут курсировать из Москвы в Пензу, Чебоксары, Казань, Саранск, Старый Оскол, Санкт-Петербург, Ижевск, Иваново, Ульяновск, Челябинск и Оренбург. Также несколько составов будут двигаться из северной столицы в Москву. Предусмотрены также рейсы по межрегиональным маршрутам: Ростов – Кисловодск, Ростов – Роза Хутор.
Подробную информацию можно узнать на сайте, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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