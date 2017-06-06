06 июня 2017, 19:44Культура Для пензенцев в День города устроят бесплатные экскурсии 12 июня жителей и гостей Пензы ждут бесплатные экскурсии по историческому центру города, которые станут частью проекта «Пензенский променад» (0+). Рассказывать о событиях и фактах прошлого будут священники.

Пензенские священники переквалифицируются в экскурсоводов, правда на один день. 12 июня в рамках празднования Дня России и Дня города святые отцы проведут для всех желающих экскурсии по историческому центру Пензы, монастырям и храмам. Подготовку служителей церкви к столь ответственной миссии ведет краевед Татьяна Кайманова.

Планируется, что маршрут пройдет от Пензенской епархии, через Спасский кафедральный собор к Преображенскому собору и к Троицкому женскому монастырю. Помимо духовной составляющей, экскурсия будет включать множество фактов из светской жизни города.



«Мы будем проходить по маршруту мимо интереснейших объектов города, насыщая показ объектов рассказом, который будет касаться и женского воспитания, женской добродетели, если мы показываем здание женской исторической гимназии, и духовное училище, где образование получил Ключевский, труды которого были связаны с церковной историей», - рассказала экскурсовод Татьяна Кайманова.

Экскурсии состоятся в рамках «Монастырской ярмарки», которая развернется около Спасского кафедрального собора. Ее участниками станут монастырские, крестьянские и пчеловодческие хозяйства, православные издательства, а также мастера ремесленной палаты.



«Экскурсии мы планируем проводить каждый час. В 13,14,15,16 и 17 часов. И собираемся здесь у Пензенской епархии у могилы архиереев. Экскурсии, естественно, - бесплатные. По мере формирования групп будем отправляться каждый час», - сообщила организатор «Монастырской ярмарки» Марина Тарасова.

Если опыт окажется удачным, то подобные экскурсии будут проводиться и в будущем.

Культура

просмотров 79