Для пензенцев увеличат количество электронных госуслуг

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26 апреля 2017, 20:01Общество
Количество граждан, которые пользуются государственными и муниципальными услугами в электронной форме, должно увеличиться. Об этом сообщили на заседании правительства Пензенской области. Для привлечения населения собираются обновить справочно-информационный интернет-портал и включить в список несколько новых услуг.
«В настоящее время управление градостроительства уже закончило разработку типовых регламентов этих услуг, мы их вводим в эксплуатацию. У граждан тоже появляется возможность получить разрешение на строительство в электронной форме», - сказал начальник управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексей Костин.
Новый раздел планируют ввести к концу года.
Также на портале планируют создать услугу записи в школу и ввести в эту систему электронный дневник школьника.
Кроме того, жителям областного центра собираются предоставить возможность вызвать врача на дом, открыть доступ к электронным медицинским картам.
Сейчас пензенцам доступно около 150 услуг. Наиболее популярными остаются разделы ЗАГС, запись на прием к врачу, подача заявлений по зачислению ребенка в детский сад.
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