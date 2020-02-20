Для пензенцев устроят дополнительные сеансы катания на коньках

20 февраля 2020, 15:06Спорт
В Пензе во дворце спорта «Рубин» откроют дополнительные сеансы катания на коньках.
В пресс-службе мэрии сообщили, что сеансы запланированы на:
- 21 февраля с 17:30 до 18:30;
- 22 февраля: первый сеанс – 15:30-16:30, второй – 16:45-17:45, третий – 18:00-19:00;
- 23 февраля: первый сеанс –14:00-15:00, второй - 15:15-16:15;
- 24 февраля: первый сеанс – 12:45-13:45, второй - 14:00-15:00, третий - 15:15-16:15, четвертый - 16:30-17:30, пятый - 17:45-18:45.
Подробности можно узнать по телефону: 68-57-68. Возрастные ограничения - 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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