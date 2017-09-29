01 октября 2017, 10:50Здоровье Для пензенцев стартует «горячая линия» по вопросам гриппа и ОРВИ В Пензе начнет работу «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Она организована в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как сообщается на сайте ведомства, линия будет открыта до 16 октября. Специалисты ответят на вопросы о том, где можно сделать прививку от гриппа, какие штаммы входят в нее, расскажут о правила ношения масок и дадут рекомендации, как уберечь детей от болезни в эпидсезон.

Для получения консультации необходимо обращаться по телефонам: 8-800-707-64-22 или 66-09-48. «Горячая линия» будет открыта ежедневно в будни с 10.00 до 17.00, в пятницу — до 15.45. Перерыв - с 12.00 до 12.45.

Здоровье

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