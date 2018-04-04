Для пензенцев пустят дополнительные автобусы на Радоницу и Пасху

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04 апреля 2018, 14:03Общество
В Пензе в дни празднования православных праздников, 8, 15 и 17 апреля, пустят дополнительный транспорт до городских кладбищ.
Так, с остановки «Пенза-I» до Восточного кладбища организуют дополнительный транспорт:
- 8 апреля планируется задействовать до двух автобусов среднего класса, режим работы - с 7.00 до 14.00;
- 15 апреля планируется задействовать до пяти автобусов большого класса, режим работы - с 7.00 до 16.00;
- 17 апреля планируется задействовать до восьми автобусов большого класса, режим работы - с 7.00 до 16.00.
Стоимость проезда составит 20 рублей.
Кроме того, указанное направление будет дополнительно обслуживаться маршрутом регулярных перевозок № 12 «Пенза-I – Военный городок № 2».
До Новозападного кладбища можно будет добраться на троллейбусах №8, автобусах №30 и маршрутках №10. До Ахунского кладбища – автобусах №99 и маршрутках №9.
8, 15 и 17 апреля работа маршрутов регулярных перевозок №№ 8, 9, 10, 30, 99 будет организована по расписанию рабочего дня, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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