Для пензенцев пустят дополнительные автобусы на Радоницу и Пасху

В Пензе в дни празднования православных праздников, 8, 15 и 17 апреля, пустят дополнительный транспорт до городских кладбищ.

Так, с остановки «Пенза-I» до Восточного кладбища организуют дополнительный транспорт:

- 8 апреля планируется задействовать до двух автобусов среднего класса, режим работы - с 7.00 до 14.00;

- 15 апреля планируется задействовать до пяти автобусов большого класса, режим работы - с 7.00 до 16.00;

- 17 апреля планируется задействовать до восьми автобусов большого класса, режим работы - с 7.00 до 16.00.

Стоимость проезда составит 20 рублей.

Кроме того, указанное направление будет дополнительно обслуживаться маршрутом регулярных перевозок № 12 «Пенза-I – Военный городок № 2».

До Новозападного кладбища можно будет добраться на троллейбусах №8, автобусах №30 и маршрутках №10. До Ахунского кладбища – автобусах №99 и маршрутках №9.

8, 15 и 17 апреля работа маршрутов регулярных перевозок №№ 8, 9, 10, 30, 99 будет организована по расписанию рабочего дня, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».