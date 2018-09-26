Для пензенцев проведут спортивные мастер-классы

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26 сентября 2018, 12:04Общество
В Пензе 29 сентября пройдет физкультурный фестиваль здоровья «Движение ради жизни».
Для пензенцев будут работать шесть полезных площадок. Профессионалы расскажут и покажут, как вести правильный образ жизни и заботиться о собственном долголетии. Виктор Полюхин раскроет секреты скандинавской ходьбы, Светлана Грачева научит дыхательной гимнастике, а Алексей Нетесанов покажет упражнения для развития тела и силы воли.
Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы по оказанию доврачебной помощи, эстафеты для детей и взрослых, а также чемпионаты по дворовым играм. Действие будет сопровождаться конкурсами, призами и яркими концертными номерами.
Мероприятие (0+) состоится 29 сентября в 12.00 в торговом центре «Высшая лига». Вход – свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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