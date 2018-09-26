Для пензенцев проведут спортивные мастер-классы

Для пензенцев будут работать шесть полезных площадок. Профессионалы расскажут и покажут, как вести правильный образ жизни и заботиться о собственном долголетии. Виктор Полюхин раскроет секреты скандинавской ходьбы, Светлана Грачева научит дыхательной гимнастике, а Алексей Нетесанов покажет упражнения для развития тела и силы воли.

Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы по оказанию доврачебной помощи, эстафеты для детей и взрослых, а также чемпионаты по дворовым играм. Действие будет сопровождаться конкурсами, призами и яркими концертными номерами.

Мероприятие (0+) состоится 29 сентября в 12.00 в торговом центре «Высшая лига». Вход – свободный, пишет ИА «Пенза-Пресс».