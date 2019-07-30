Для пензенцев проведут экстремальную полосу препятствий «Сурский герой»

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30 июля 2019, 12:04Спорт
В Пензе в парке им. В.Г. 11 августа жители смогут приять участие в экстремальной полосе препятствий «Сурский герой», которая посвящена 80-летию Дня физкультурника в России.
Это будет бег по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, сообщает пресс-служба областного правительства.
Принять участие смогут люди от 18 лет, отправившие заявку на e-mail: surskiygeroy@mail.ru.
При успешном прохождении полосы препятствий участники получат памятный жетон и диплом. Также ожидается множество сюрпризов от спонсоров.
«Приглашаем жителей области поддержать самых сильных и смелых участников 11 августа в 10:00 в парк им. В.Г. Белинского», - отмечают организаторы.
За новостями мероприятия можно следить в соцсетях: https://vk.com/club184796457/, https://www.instagram.com/surskiigeroi_pnz/.
Возрастные ограничения на мероприятие – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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