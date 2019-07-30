30 июля 2019, 12:04Спорт

Для пензенцев проведут экстремальную полосу препятствий «Сурский герой»

В Пензе в парке им. В.Г. 11 августа жители смогут приять участие в экстремальной полосе препятствий «Сурский герой», которая посвящена 80-летию Дня физкультурника в России.

Это будет бег по пересеченной местности с преодолением искусственных и естественных препятствий, сообщает пресс-служба областного правительства.

Принять участие смогут люди от 18 лет, отправившие заявку на e-mail: surskiygeroy@mail.ru.

При успешном прохождении полосы препятствий участники получат памятный жетон и диплом. Также ожидается множество сюрпризов от спонсоров.

«Приглашаем жителей области поддержать самых сильных и смелых участников 11 августа в 10:00 в парк им. В.Г. Белинского», - отмечают организаторы.

За новостями мероприятия можно следить в соцсетях: https://vk.com/club184796457/https://www.instagram.com/surskiigeroi_pnz/.

Возрастные ограничения на мероприятие – 0+, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
просмотров 36

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ