Для пензенцев проведут дополнительную диагностику онкозаболеваний

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31 августа 2018, 16:36Общество
С 17 по 21 сентября в Пензенской области пройдет акция в рамках европейской недели по ранней диагностике рака головы и шеи.
«Плоскоклеточный рак головы и шеи представляет собой одну из сложнейших медико-социальных проблем современной онкологии. В год в мире регистрируется свыше 500 000 новых случаев злокачественных опухолей головы и шеи и более 270 000 больных умирает от этого заболевания», - рассказала заместитель главного врача областного онкологического диспансера Галина Блинова.
В регионе ежегодно выявляют более 224 случаев злокачественных опухолей шеи и головы, из них в запущенной стадии – 25%. Отметим, что успех лечения, как правило, обусловлен ранней диагностикой. О важности профилактики можно подробнее почитать в материале ИА «Пенза-Пресс».
В рамках акции в онкодиспансере организован дополнительный прием пациентов с подозрением на опухоли головы и шеи.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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