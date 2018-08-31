Для пензенцев проведут дополнительную диагностику онкозаболеваний

С 17 по 21 сентября в Пензенской области пройдет акция в рамках европейской недели по ранней диагностике рака головы и шеи.

«Плоскоклеточный рак головы и шеи представляет собой одну из сложнейших медико-социальных проблем современной онкологии. В год в мире регистрируется свыше 500 000 новых случаев злокачественных опухолей головы и шеи и более 270 000 больных умирает от этого заболевания», - рассказала заместитель главного врача областного онкологического диспансера Галина Блинова.

В регионе ежегодно выявляют более 224 случаев злокачественных опухолей шеи и головы, из них в запущенной стадии – 25%. Отметим, что успех лечения, как правило, обусловлен ранней диагностикой. О важности профилактики можно подробнее почитать в материале ИА «Пенза-Пресс».

В рамках акции в онкодиспансере организован дополнительный прием пациентов с подозрением на опухоли головы и шеи.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».