24 ноября 2017, 15:38Общество Для пензенцев организуют ярмарку новогодних товаров В Пензе на площади Ленина будет действовать новогодняя и рождественская ярмарка (0+).

Ярмарка будет работать с 1 декабря 2017 года по 10 января 2018 года. На ней будет представлен широкий ассортимент товаров, в том числе - сладостей, мучных кондитерских, булочных, сухарных, пряничных, кулинарных изделий, новогодних сувениров, изделий легкой промышленности, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ярмарку организуют, чтобы пензенцы могли купить высококачественные товары, которые производят местные предприятия, по низкой цене.

Общество

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