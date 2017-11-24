Для пензенцев организуют ярмарку новогодних товаров

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
24 ноября 2017, 15:38Общество
В Пензе на площади Ленина будет действовать новогодняя и рождественская ярмарка (0+).
Ярмарка будет работать с 1 декабря 2017 года по 10 января 2018 года. На ней будет представлен широкий ассортимент товаров, в том числе - сладостей, мучных кондитерских, булочных, сухарных, пряничных, кулинарных изделий, новогодних сувениров, изделий легкой промышленности, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, ярмарку организуют, чтобы пензенцы могли купить высококачественные товары, которые производят местные предприятия, по низкой цене.
24 ноября 2017, 19:59В Пензе подвели итоги программы «Доступная среда»
24 ноября 2017, 19:56В Пензе активисты закрасили надписи, предлагающие наркотики
24 ноября 2017, 19:51В Пензенской Гордуме обсудили вопрос расширения центра «Питомец»
24 ноября 2017, 19:41В Кузнецке завершается реконструкция парка
24 ноября 2017, 19:33Дома обманутых дольщиков Пензы будут достроены
24 ноября 2017, 19:29В Пензе в фестивале ГТО приняли участие 250 человек
24 ноября 2017, 19:24Для резидентов центров регионального развития ввели налоговые льготы
24 ноября 2017, 19:19В Пензе дети с помощью красок рассказали о защите данных