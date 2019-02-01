Для пензенцев организуют «горячую линию» по вопросам онкозаболеваний

4 февраля для жителей Пензенской области будет работать «горячая линия» (0+). Граждане смогут задать вопросы, касающиеся новообразований, на них ответит главный онколог региона Алексей Олегович Трунов.

Звонки врач будет принимать с 16.00 до 18.00. Телефон: 8-094-263-20-20.

«Горячая линия» будет работать в рамках месячника по борьбе с онкологическими заболеваниями, отметили в пресс-центре правительства Пензенской области.

Каждый год в регионе онкологию обнаруживают у 7000 людей. У мужчин распространен рак легких, бронхов и трахеи - это 17,5% от числа всех онкологических диагнозов. У женщин первое место занимает рак кожи (20,3%), второе - молочной железы (18,4%), пишет ИА «Пенза-Пресс».