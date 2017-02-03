03 февраля 2017, 16:02Общество Для пензенцев организуют «горячую линию» по интернет-торговле В Пензенской области с 6 по 20 февраля будет работать «горячая линия» по вопросам продажи товаров через интернет.

Линия будет организована в областном управлении Роспотребнадзора в рамках проведения всемирного дня прав потребителей. В 2017 году его отметят под девизом «Потребительские права в цифровую эпоху».

Пензенцы, нуждающиеся в консультации по данному вопросу, могут обратиться по телефону: 8-800-707-64-22;(8412) 66-09-48 с 10.00 до 17.00 часов, в пятницу с 10.00 до 15.45 часов, (перерыв с 12.00 до 12.45, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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