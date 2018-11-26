Для пензенцев организуют дополнительный день приема неврологов

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26 ноября 2018, 17:59Общество
1 декабря для жителей Пензенской области организуют дополнительный прием (0+) пациентов врачами-неврологами.
Как сообщили в пресс-центре облправительства, пензенцы смогут записаться на прием по телефону контакт-центра: 999-130. Жители области – через регистратуры своих медицинских организаций.
Список больниц и поликлиник, где будут принимать неврологи, можно посмотреть тут, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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