Для пензенцев на День Победы подготовили обширную праздничную программу

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 мая 2019, 17:29Общество
9 мая во всех районах Пензы было открыто несколько десятков площадок: места отдыха для семей с детьми, танцевальные зоны, музыкальные гостиные под открытым небом. Больше всех пензенцев, по традиции, было в центральной части города - на пешеходной улице Московской.
После митинга пензенцы спешат в центр города. Повсюду - громкая музыка. Вблизи драматического театра была открыта одна из самых необычных площадок: там молодежь соревновалась друг с другом в современных танцах.
В центре Пензы для всех работала полевая кухня. Всех желающих кормили перловой каше с тушенкой, приготовленной по особому рецепту.
«Это особый, очень сложный солдатский рецепт. Наши деды его изобрели, секрет не раскрывается», - сказал житель Пензы Сергей Бочков.
Погода позволяла вдохновляться каждому жителю города. Музыкальные гостиные и выставки под открытым небом - повсеместно. Увидеть все на каждой праздничной площадке - был девизом многих в этот день. А поделиться хорошим настроением не только с родными и близкими, но и с незнакомцами большинство считали своим долгом.
«Наши прадеды, деды воевали, отставали мирное небо. Поэтому мы чтим память, традиционно, выходим на площадь, поздравляем ветеранов, дарим цветы. Желаю всем здоровья, счастья и прекрасного настроения», - сказала жительница Пензы Валентина Аношина.
Праздник продолжат отмечать во всех районах города. А уже в 20.00 на Юбилейной площади всех ждет театрализованное музыкальное представление «Народный театр - народной победе» (0+).
09 мая 2019, 17:42В Кузнецке прошли торжества, посвященные Дню Победы
09 мая 2019, 17:37В Пензе прошла эстафета, посвященная Дню Победы
09 мая 2019, 17:33В Пензе под открытом небом прозвучали песни военных лет
09 мая 2019, 17:29Для пензенцев на День Победы подготовили обширную праздничную программу
09 мая 2019, 17:26Пензенцы приняли участие в шествии «Бессмертного полка»
09 мая 2019, 17:18В Пензе отслужили молебен о павших в Великой Отечественной войне
09 мая 2019, 17:06Леонид Левин: 9 Мая всегда будет для нас священным праздником
09 мая 2019, 17:03Пензенец купил несуществующую путевку в Алушту