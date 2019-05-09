Для пензенцев на День Победы подготовили обширную праздничную программу

9 мая во всех районах Пензы было открыто несколько десятков площадок: места отдыха для семей с детьми, танцевальные зоны, музыкальные гостиные под открытым небом. Больше всех пензенцев, по традиции, было в центральной части города - на пешеходной улице Московской.

После митинга пензенцы спешат в центр города. Повсюду - громкая музыка. Вблизи драматического театра была открыта одна из самых необычных площадок: там молодежь соревновалась друг с другом в современных танцах.

В центре Пензы для всех работала полевая кухня. Всех желающих кормили перловой каше с тушенкой, приготовленной по особому рецепту.

«Это особый, очень сложный солдатский рецепт. Наши деды его изобрели, секрет не раскрывается», - сказал житель Пензы Сергей Бочков.

Погода позволяла вдохновляться каждому жителю города. Музыкальные гостиные и выставки под открытым небом - повсеместно. Увидеть все на каждой праздничной площадке - был девизом многих в этот день. А поделиться хорошим настроением не только с родными и близкими, но и с незнакомцами большинство считали своим долгом.

«Наши прадеды, деды воевали, отставали мирное небо. Поэтому мы чтим память, традиционно, выходим на площадь, поздравляем ветеранов, дарим цветы. Желаю всем здоровья, счастья и прекрасного настроения», - сказала жительница Пензы Валентина Аношина.

Праздник продолжат отмечать во всех районах города. А уже в 20.00 на Юбилейной площади всех ждет театрализованное музыкальное представление «Народный театр - народной победе» (0+).