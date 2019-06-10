Для пензенцев хотят открыть больше авианаправлений

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10 июня 2019, 12:34Общество
Губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания 10 июня сообщил, что жители Пензенской области смогут летать во многие регионы России благодаря соглашению с компанией «Новапорт».
Соглашение предполагает разработку компанией инвестиционной программы развития аэропорта Пензенской области, которая включала бы в себя реконструкцию или строительство нового здания аэровокзального комплекса, грузового терминала, топливо-заправочного комплекса, центра бортового питания и других объектов, уточнили в пресс-центре регионального правительства.
«У «Новапорта» есть намерение приобрести контрольный пакет пензенского аэропорта, построить за собственные средства новый современный терминал. Его вход в инвестиционный проект области по аэропорту даст возможность увеличить количество направлений перевозки наших граждан в разные города Российской Федерации. В тех городах, куда зашла эта компания, авиаперевозки пассажиров увеличены в три-четыре раза», - подчеркнул Иван Белозерцев.
Курировать вопрос будут зампред областного правительства Валерий Беспалов, руководитель регионального минпрома Михаил Торгашин, директор аэропорта Юрий Осколков, начальник департамента госимущества области Андрей Кудинов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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