Для пензенцев хотят открыть больше авианаправлений

Губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания 10 июня сообщил, что жители Пензенской области смогут летать во многие регионы России благодаря соглашению с компанией «Новапорт».

Соглашение предполагает разработку компанией инвестиционной программы развития аэропорта Пензенской области, которая включала бы в себя реконструкцию или строительство нового здания аэровокзального комплекса, грузового терминала, топливо-заправочного комплекса, центра бортового питания и других объектов, уточнили в пресс-центре регионального правительства.

«У «Новапорта» есть намерение приобрести контрольный пакет пензенского аэропорта, построить за собственные средства новый современный терминал. Его вход в инвестиционный проект области по аэропорту даст возможность увеличить количество направлений перевозки наших граждан в разные города Российской Федерации. В тех городах, куда зашла эта компания, авиаперевозки пассажиров увеличены в три-четыре раза», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Курировать вопрос будут зампред областного правительства Валерий Беспалов, руководитель регионального минпрома Михаил Торгашин, директор аэропорта Юрий Осколков, начальник департамента госимущества области Андрей Кудинов, пишет ИА «Пенза-Пресс».