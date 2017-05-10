10 мая 2017, 14:15Общество Для пензенцев в День Победы показали постановку «Письма с фронта» Вечером 9 мая сотни пензенцев собрались на концерт, посвященный празднику Победы. Перед жителями города выступили творческие коллективы и народный театр. Празднование впервые прошло на Юбилейной площади. Горожанам представили постановку «Письма с фронта».

Погода не смогла испортить праздник. Температура на улице - всего семь градусов тепла - не заставила жителей Пензы остаться дома вечером 9 мая. Юбилейная площадь была заполнена до отказа. На сцене - представление народного театра «Письма с фронта».

Многие горожане пришли на концерт семьями. Театрализованное представление по случаю 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне просто не могло оставить зрителей равнодушными.



«Праздник Победы – самый главный. Праздник памяти тех, кто за нас воевал, кто отдал за нас жизни. Уходили все молодыми, жалко. Хорошо, если года два-три провоевали. Мой прадед в 18 лет ушел, не дожил до конца войны два месяца», - сказал пензенец Евгений Зайцев.



«Для нас 9 Мая значит очень многое. Потому что в нашей семье были близкие люди, которые были на войне – это мой дедушка, мой отец. Я пытаюсь память об этом передать своему внуку», - рассказала жительница г. Пензы Лидия Кулясова.



«Мой дедушка прошел не только Великую Отечественную войну, но и также - гражданскую и с японцами. Он был танкистом. Он прошел от Пензы и до Берлина. В нашей семье есть история о том, что он на стенах рейхстага сделал надпись», - поделилась жительница г. Пензы Надежда Кузнецова.

Литературную часть постановки составили реальные письма участников Великой Отечественной войны. Перед зрителями вставали образы солдат на передовой, матерей, ждущих весточки от сыновей, детей, ставших узниками концлагерей. Герои прошлого ожили, чтобы рассказать ныне живущим об ужасах военного времени.



За полтора часа артисты прочитали несколько десятков писем участников Великой Отечественной.

Празднование Дня Победы в Пензе по традиции завершилось фейерверком.

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