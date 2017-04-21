21 апреля 2017, 17:36Криминал Для обманутых псевдомедиками пензенцев открыта «горячая линия» Жительницы Пензы, обманутые сотрудниками якобы международной медицинской клиники, в которой навязывали сомнительные косметологические услуги по баснословным ценам, могут позвонить на «горячую линию» регионального минздрава. Ее организовали специально для бывших пациенток клиники. Полицейские и представители областной власти уверены, что 100 заявлений, поступивших от граждан, - далеко не предел.

Сотни обманутых пензенцев, закрытые двери и памятки от правоохранителей. На этой неделе стало известно, что в Пензе задержали 12 сотрудников и руководителей организации, которая позиционировала себя, как международная медицинская клиника. Псевдомедиков подозревают в мошенничестве.



«Оказанием услуг в клинике занимались сотрудники, не имеющие медицинского образования. Полицейскими было установлено, что комплексную диагностику здоровья пациентов проводил гражданин с образованием автомеханика», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выполняя диагностику, сотрудники под различными предлогами вынуждали клиентов оформлять многотысячные кредиты, чтобы оплатить услуги. О нечестном бизнесе и сомнительном лечении говорили на рабочем совещании в областном правительстве.

«Правоохранители увидели, возбудили уголовное дело, мошенников привлекли к ответственности. У меня вопрос: а где наши должностные лица? Люди надели белые халаты, они оказывают услугу. Почему из системы здравоохранения никто к ним не пришел?» - возмутился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



Глава региона распорядился усилить надзор в сфере здравоохранения, а для потерпевших от действий тех, кто под видом врачей навязывал людям кабальные условия, открыть «горячую линию». Звонить по телефону можно уже сейчас: 22-98-82.



«Он работает в круглосуточном режиме. Если у населения есть сведения, что ведется оказание услуг под видом медицинских без каких-либо документов, то они могут сообщать нам на этот телефон», - сказала врио министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова.

В министерстве здравоохранения поясняют: под вывеской медицинских учреждений нередко могут скрываться конторы, даже не имеющие лицензии на оказание медицинских услуг. Разрешительный документ выдается министерством после комплексной проверки. Клиника, деятельность которой пресечена стражами порядка, лицензии не имела.

Криминал

просмотров 69