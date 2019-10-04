Для общегородского субботника в Пензе заготовили саженцы

12 октября в рамках месячника благоустройства по всей Пензе пройдет общегородской субботник (0+). Ожидается, что на территорию выйдут и трудовые коллективы, и те, кто хочет привести порядок двор своего дома.

Людмила Мансурова на рабочем месте - с 7:00. Она ежедневно заботится о чистоте двора дома №214 по улице Терновской. Дворником работает уже восемь лет и ее труд не остается незамеченным. За это время ее признавали лучшим в городе специалистом. Не менее важно и мнение местных жителей.

«Она, если надо, рано начинает, долго-долго убирается. И животных покормит, и птиц», - рассказала жительница дома №214 по улице Терновской Валентина Борзунова.

Осень для дворника - тяжелое время, ведь нужно убрать опавшую листву, но Людмила Мансурова не жалуется на тяжелую работу и признается, что любит, когда вокруг чисто, поэтому считает общегородской субботник важным событием. Отмечает, что в такие дни жильцы дома ей активно помогают.

«Всегда говорю, чтобы была чистота, нужно каждому человеку поработать дворником. Тогда он будет понимать, что это такое. Настроение сразу другое, когда все убрано. Думаю, это очень важно», - сказала она.

Общегородской субботник станет частью осеннего месячника по благоустройству. С 26 сентября в нем приняли участие около 2500 человек. Ожидается, что благодаря субботнику эта цифра вырастет в несколько раз.

«В рамках проведения месячника по благоустройству: постановлением администрации города Пензы рекомендовано организациям различных форм собственности провести уборку как своих, так и прилегающих к ним территорий», - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Пензы Александр Утин.

А вот во дворце единоборств «Воейков» решили не дожидаться субботника. Там каждая пятница - санитарная. Тренеры, техники, руководство - на территорию выходят все. Говорят, что спорт приучает к дисциплине и порядку.

«Убираемся до или после обеда в течение часа. Территория всегда находится в идеале. Ребята с удовольствием выходят. Особенно сейчас, когда «золотая» осень, дождя нет, хорошо», - отметил заведующий ДЕ «Воейков» Николай Челмакин.

Городские власти ждут, что пензенцы примут участие в субботнике по собственной инициативе. Для благоустройства дворов уже заготовили саженцы. Ожидается, что в конце месячника по благоустройству пройдет еще один субботник (0+), но он будет областным.