Для кузнечан строят спортивную площадку под открытым небом

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30 октября 2019, 20:01Общество
В городе Кузнецке Пензенской области появится новая спортивная площадка. Рабочие приступили к монтажу уличного комплекса из десятков тренажеров. Они поступили в город благодаря федеральным и региональным программам. Заниматься на площадке сможет любой местный житель.
В скором времени на территории школы №15 оборудуют уличный спортивный комплекс из 35 тренажеров и волейбольную площадку. Работы по подготовке к размещению комплекса были выполнены в августе. Рабочие произвели кронирование высокорослых деревьев, выкорчевали два десятка пней, смонтировали освещение и установили видеокамеры.
«Установили бордюры, засыпали грунт, сделали основание под резиновое покрытие», - рассказал директор подрядной организации Валерий Власов.
Уличные тренажеры предназначены для выполнения спортивных упражнений, которые хорошо подходят для желающих сдать нормативы комплекса ГТО. Располагаться они будут в двух секторах, один из которых предназначен для маломобильных категорий граждан и инвалидов.
«Желающие смогут приходить сюда и заниматься. Это антивандальный комплекс круглогодичного использования», - пояснил начальник отдела по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Кузнецка Алексей Салмин.
В настоящее время специалисты подрядной организаций производят сборку тренажеров. Следующим этапом станет их монтаж на площадке. Для этих целей планируется использовать бурильную технику. До наступления холодов также должно быть выполнено асфальтирование дорожек.
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