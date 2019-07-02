На дне поэзии в «Тарханах» личность Лермонтова раскроют с новой стороны

Поэт, художник, музыкант и офицер. Все это о Лермонтове. В 2019 году личность поэта раскроют с новой, неизвестной для большинства людей стороны. В Пензе готовятся отметить 48 всероссийский Лермонтовский день поэзии (0+). По традиции, торжества начнутся 5 июля в Пензе, а продолжатся в музее-заповеднике «Тарханы». 1 числа там обсудили последние приготовления.

«... до сих пор я жил для литературной карьеры.., и вот теперь я - воин». Эта строчка из письма Лермонтова станет девизом праздника. Традиционно, в первую субботу июля в «Тарханы» приезжают тысячи гостей. В 2019 году они смогут открыть для себя новые грани жизни и творчества поэта. Военная тема будет буквально витать в воздухе. Посетителей музея ждет масштабная программа.

«Это и организация бивуака [место расположения людей на отдых и ночевку, в условиях естественной природной среды], и конная карусель, в который принимали участие офицеры, мастер-классы по раскрашиванию конных и пеших воинов, фигурок из фанеры, и изготовление бумажного кивера», - рассказала заместитель директора по экскурсионной и просветительской работе государственного музея-заповедника «Тарханы» Надежда Потапова.

При этом основа праздника остается неизменной. Кроме интерактивных площадок гостей ждут традиционные чтения стихов, награждение лермонтовской премией и выступление популярных артистов. Среди них - Сергей Маховиков, Марина Девятова, Варвара. Не менее насыщенной будет и академическая часть.

«Первое - возложение цветов к могиле Лермонтова, затем - встреча с гостями в зеленом театре. Конечно, будет открыт доступ в дом-музей», - сказала директор государственного музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова.

К Лермонтовскому дню поэзии приурочено и открытие выставки «И превратились в белых журавлей» (0+), посвященная творчеству Андрея Дементьева и Иосифа Кобзона, которые в свое время были постоянными гостями праздника.

Но «Тарханы» - не единственная площадка дня поэзии. Официально объявлено, что праздник начнется в Пензе: 5 июля в сквере Лермонтова соберутся поклонники творчества поэта.

«В 11.00 будет выставлен зрительный ряд, где пройдет выступление почетных гостей. Конечно, будут звучать стихи Лермонтова, будет возложение цветов к его бюсту и выступление ансамбля «Старгород», будут открыты площадки, например, «Литературный привал» и еще много-много интересного», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

В 2019 году впервые у праздника появится собственный хештег - #ДеньПоэзииТарханы2019.

Добраться до музея-заповедника «Тарханы» 6 июля можно будет от железнодорожного вокзала станции «Пенза-1» на автобусе или на ретро-поезде. Санитарный паровоз доставит гостей до станции «Белинская», а там их будут ждать бесплатные автобусы до усадьбы.