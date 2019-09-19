Для досторойки дома в Заре найдут нового субподрядчика

19 сентября в администрации Пензы прошло совещание, на которое пригласили руководство организацией, занимающейся строительством дома на 50 квартир для детей-сирот в Заре.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, АО «Пензгорстройзаказчик» возводит дом в рамках муниципального контракта. Но из-за отставания от графика в отношении компании проводилась претензионная работа. Фактически, в настоящее время строительство заморожено.

«Вопрос ввода в эксплуатацию дома волнует не только нас, но и тех, кто по закону должен получить ключи от новых квартир. Установленные сроки уже нарушены, и сегодня основная цель – завершить оставшиеся работы в кратчайшее время», – отметил и.о. мэра Пензы Сергей Волков.

Застой в работе представитель организации объяснил бездействием своей субподрядной организации, которая была нанята для работы на объекте.

«Принято решение сменить компанию. На следующей неделе заключим договор с другим субподрядчиком», – сообщил он.

И.о. главы администрации отметил, что необходимо более тщательно подходить к выбору исполнителя, чтобы ситуация не повторилась. Управлению капитального строительства города он поручил в ежедневном режиме контролировать динамику на объекте, пишет ИА «Пенза-Пресс».