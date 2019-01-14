Для будущих пензенских журналистов выпустили хрестоматию

В Пензе вышла в свет вторая хрестоматия (6+) для студентов-журналистов. В нее вошли свыше 100 статей и очерков заместителя главного редактора газеты «Пензенская правда» Светланы Февралевой. Издание появилось на свет благодаря совместному проекту Пензенского государственного университета и регионального отделения Союза журналистов России.

Она влюблена в свою профессию. И даже отработав более 40 лет Светлана Февралева с энтузиазмом спешит на работу. Сейчас она - заместитель главного редактора газеты «Пензенская правда». Перед тем, как свежий номер попадет в руки пензенцев, все его статьи тщательно прочитает Светлана Николаевна. Своим богатым журналистским опытом она решила поделится со своими будущими коллегами, написав книгу «Пространство любви» (6+). В издание вошли ее лучшие публикации.

«В основном, я выбирала серьезные жанры. Они растянуты по времени более чем на 30 лет. То есть журналист будущий, листая этот сборник и читая, может иметь представление о том, как писали в такое-то время. Обычно же есть что-то общее, свойственное времени. О чем писали, какие темы, какие жанры использовали: очерк, интервью либо там еще что-то», - рассказала Светлана Февралева.

В книгу включено свыше 100 материалов, написанных Светланой Николаевной в разные годы. В каждом очерке - не только портрет человека, но и портрет времени. Ее герои – сельские и городские труженики: художники, врачи, чиновники. Издать своеобразный учебник для начинающих журналистов удалось благодаря совместному проекту Пензенского государственного университета и региональной организации Союза журналистов России.

«Какие-то жанры, тот же очерк, репортаж уходят. Когда мы смотрим дипломные работы наших студентов, многие же из них защищаются на чем угодно, но не на своей родной земле, не на своих газетах, которые здесь, хотя здесь тоже были имена, известные во всей стране. Хотелось бы вернуть им интерес к тому, что здесь происходит», - отметил главный редактор газеты «Пензенская правда», председатель Пензенской областной организации Союза журналистов России Павел Шишкин.

Сборник статей Светланы Февралевой станет не единственным. Планируется издать еще ряд хрестоматий. Сейчас готовится к выпуску книга известной журналистки Людмилы Харловой.