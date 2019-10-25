Для баскетболисток пензенского клуба «Юность» написали гимн

В новом сезоне баскетболистки пензенской «Юности» будут выходить на домашние игры чемпионата страны под звуки собственного гимна. Совместный трек в жанре грайм для команды записали музыканты из Ростова-на-Дону и Пензы.

Автор текста и исполнитель гимна пензенской «Юности» впервые наблюдает за тренировкой клуба. Как признается Алексей, от баскетбола он далек и, чтобы написать максимально энергичный и драйвовый трек, пришлось несколько дней изучать спортивную терминологию. Гимн – это не только фоновая композиция. Он должен заряжать команду биться до конца.

«Я хип-хопом занимаюсь уже достаточно давно, и получилось как получилось. Я старался, вложил вдохновение и все необходимые усилия. Народу понравилось – это самое главное», - говорит музыкант, автор и исполнитель гимна БК «Юность» Алексей GS.

Динамичную и одновременно по-спортивному агрессивную музыку для трека написал битмейкер из Ростова-на-Дону. Выбор пал на грайм-жанр, возникший в начале столетия в восточном Лондоне. В России его часто называют британской версией рэпа.

«Прежде чем приступить к созданию инструментала для БК «Юность», я ознакомился с информацией об этом клубе, после чего у меня появился ряд интересных идей. По моему мнению, музыка должна была получиться такой, чтобы она смогла дать боевой настрой и продемонстрировать стремление команды к победе», - рассказал автор гимна БК «Юность» из Ростова-на-Дону Дмитрий Геращенко.

Совместную работу молодых музыкантов из Пензы и Ростова в «Юности» оценили положительно. Возможно, этот трек станет недостающим элементом мотивации, ведь после победного сезона подготовить команду к новому вызову тренерскому штабу не просто. Приходится применять в том числе и необычные методики.

«Хотелось, чтоб это был не просто гимн, а заряд бодрости. Чтобы девчонки чувствовали, что это не просто песня, а песня, посвященная команде», - поделился директор БК «Юность» Александр Тихоненко.

Новый сезон чемпионата страны по баскетболу среди женских команд второго дивизиона «Суперлиги» «Юность» начнет выездной серией из четырех матчей. Первую игру перед родными трибунами клуб проведет 16 ноября.

Перед игрой с дублем оренбургской «Надежды» впервые гимн прозвучит как нельзя кстати – это один из главных конкурентов «Юности» в борьбе за чемпионство. Пензенский автор трека пообещал посетить этот поединок.

«Интересно послушать со стороны, как все выглядит, и поболеть за девчонок», - сказал он.