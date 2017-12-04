05 декабря 2017, 10:08Спорт «Дизель» завершил выездную серию матчей поражением Пензенский «Дизель» завершил выездную серию матчей игрой с чеховской «Звездой».

Как сообщает пресс-служба «Дизеля», чеховский клуб победил со счетом 6:4. Итоги матча прокомментировал генеральный менеджер «желто-синих» Кирилл Двуреченский.

«Очень интересная игра для болельщиков. Мне понравилось, как наша команда работала от первой до последней минуты. Мы забили четыре гола. Трудились, работали, играли в хоккей с душой. Но пропустили шесть. Четыре гола нам не хватает для победы», - сказал он.

Следующий матч (0+) «Дизель» проведет 11 декабря против новокузнецкого «Металлурга». Напомним, сейчас пензенский клуб находится на 22 строчке турнирной таблицы чемпионата ВХЛ, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт

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